EN DIRECT - France-Pays de Galles : les choses sérieuses commencent pour les Bleus

Les Français seront opposés à une sélection galloise en plein doute depuis son parcours remarquable à l'Euro 2016. Surtout, elle n'aura plus grand-chose à voir avec celle qui avait créé la surprise en France. Des 26 joueurs retenus par Robert Page, il ne reste que huit rescapés dont l'emblématique capitaine Gareth Bale et les tauliers Aaron Ramsey et Joe Allen. Beaucoup de choses dépendront de l'attaquant du Real Madrid, dans une mauvaise passe ces derniers mois. Prêté à Tottenham cette saison, ses 16 buts et 3 passes décisives en 34 rencontres dans le marasme des Spurs n'ont pas complètement rassuré les supporters gallois. Les dragons seront, en plus, orphelins de Ryan Giggs, le sélectionneur lors des qualifications, depuis rattrapé par de graves accusations de violence sur son ex-petite amie et la sœur de cette dernière.