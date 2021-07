EN DIRECT - Euro : Merkel "très préoccupée" par la foule pour les phases finales

LA SUISSE DOIT "OUBLIER LA FRANCE"





Après la qualifciation historique de la Nati face aux Bleus lundi, Vladimir Petkovic a souligné la nécessité de passer à autre chose à la veille du quart de finale contre l'Espagne ce vendredi (18h, en direct sur TF1).





"Les joueurs doivent oublier le match contre la France. On va garder ces émotions en mémoire, mais aujourd'hui (jeudi), on a fait une analyse vidéo, on a discuté de notre prochain adversaire, maintenant on va s'entraîner, on va évaluer notre condition physique, trois jours après le dernier match...





Au niveau mental, on est prêts. On doit s'améliorer sur certaines choses, mais j'ai pleinement confiance en l'équipe. Il faudra que l'on montre tout autant notre faim. On veut passer ce tour. Je ne peux pas dire que je suis déjà satisfait de notre parcours jusqu'à présent, parce que pour moi, le plus important c'est le prochain match, le prochain cap. On va affronter l'un des équipes les plus fortes, l'un des favoris, mais j'ai confiance en mes joueurs" a déclaré Petkovic en conférence de presse.