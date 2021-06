EN DIRECT - Euro : "Cet amour nous a donné des ailes", assure le Danois Kasper Hjulmand

LES DANOIS RESSENTENT "UNE GRANDE FORCE"





Le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand a partagé l'état d'esprit de son groupe à la veille d'affronter le Pays de Galles ce samedi à 18h.





"Nous ressentons une grande force. On a vécu trois matches avec autant d'émotions que pour toute une vie, mais demain (samedi) c'est un autre match et on va tout donner. Je ne pense que pas cette force vienne seulement de ce qui est arrivé à Christian (Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match des Danois)" a-t-il déclaré.





" Nos matches en mars étaient très bons et nous avons confiance en notre jeu. On a connu quelque chose de dramatique et on a joué l'un de nos meilleurs matches quelques jours plus tard pour battre la Russie. C'est une force mentale et physique. Et on a beaucoup de qualité dans l'équipe." a-t-il poursuivi.