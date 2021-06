EN DIRECT - Euro : les Pays-Bas se sont fait peur face à l'Ukraine

ERIKSEN





"Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais soudain, tout a changé, a raconté Martin Boesen, après le malaise subi par Christian Eriksen. On a alors commencé à lui faire un message cardiaque", a-t-il poursuivi. "L'équipe médicale (du tournoi) est vite arrivée et avec leur aide, on a fait ce qu'on devait faire. On a réussi à faire 'revenir' Christian", a révélé le médecin de la sélection danoise. Selon La Gazzetta dello Sport, la première nuit du milieu de terrain de l'Inter au Rigshospitalet de Copenhague "s'est déroulée sans problème, sous un strict contrôle médical".





L'entraînement prévu dimanche et la conférence de presse de l'après-midi ont été annulés.