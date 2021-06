EN DIRECT - Euro : "très déçu", Noël Le Graët, le patron de la FFF, va "discuter" avec Didier Deschamps

"ON NE PEUT PAS PARLER DE MATCH RATÉ"





Le capitaine Hugo Lloris, qui a bien renvoyé un penalty à l'heure de jeu, sonnant ainsi la révolte des Bleus a reconnu la déception que représentait une élimination dès les 8es de finale. "On ne va pas se chercher d'excuse. Quand on rentre sur le terrain, on y va avec le mental et le physique pour tout mettre en œuvre pour réussir. On ne peut pas parler de match raté. Forcément, se faire éliminer en huitièmes de finale, ce n'est pas bon comme résultat. Ces deux buts concédés dans le dernier quart d'heure nous font très mal. On a puisé dans les ressources. Il a fallu batailler, batailler, batailler. Ce soir, on était encore dans le combat. "Maintenant, il va falloir digérer cette déception. Et surtout le scénario du match. On passe par tous états. Ça fait partie du jeu, c'est le football. (...) Ça fait mal.