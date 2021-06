EN DIRECT - La Belgique veut finir le travail face à la Finlande, qui rêve d'exploit

Les Belges ont donc l'occasion de faire tourner face à un adversaire a priori inférieur et de continuer à réintégrer leurs stars. Minée par les blessures en début de compétition, la Belgique devrait laisser au repos Eden Hazard et Kevin de Bruyne. Thorgan Hazard est lui forfait. On annonce en revanche une titularisation probable d'Axel Witsel, qui doit accumuler du temps de jeu après une absence de six mois.