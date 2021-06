EN DIRECT - Euro : Christian Eriksen transféré à l'hôpital dans un état stable après son malaise

EMBOLO RÉAGIT AU MATCH NUL DE LA SUISSE





Buteur contre le Pays de Galles, l'attaquant suisse Breel Embolo est revenu sur le match nul de son équipe (1-1). "C'est le premier match, on sait qu'on peut faire plus. Je trouve qu'après le 1-0 on était un peu trop passifs, on avait deux, trois actions, on n'a pas concrétisé, et après on s'est fait punir", affirme le joueur du Borussia Mönchengladbach.





"On méritait la victoire aujourd'hui. Mais ce n'est pas simple, c'est un tournoi où il y a des joueurs de qualité. C’est dommage. On prend ce point et on continue avec ce bon état d'esprit", ajoute-t-il.