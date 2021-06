EN DIRECT - Inquiétude en Finlande après des cas chez des supporters de retour de Russie

"LE PLUS DUR RESTE À VENIR"





Paul Pogba, au micro de TF1, s'est projeté sur la phase finale qui envoie les Bleus face à la Suisse, lundi : "On sait qu'on avait un groupe très difficile. Au football, rien n'est acquis, rien n'est facile. On a rempli le premier objectif, le plus dur reste venir. On reste concentré et on est content d'avoir atteint le premier objectif. On est passé, maintenant, c'est comme les playoffs : soit on reste, soit on rentre, et nous, on veut aller jusqu'au bout et tout donner pour pouvoir aller chercher ce qu'on veut."