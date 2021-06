EN DIRECT - Euro : Munich veut un stade aux couleurs LGBT pour recevoir la Hongrie

ESPAGNE : "UN AUTRE MATCH QUI NOUS ÉCHAPPE"





Buteur lors du nul entre l'Espagne et la Pologne (1-1), samedi, Alvaro Morata a exprimé ses regrets au coup de sifflet final. "Un autre match où la victoire nous échappe. Maintenant, il nous reste une finale pour se hisser en 8e de finale. Je ne sais pas quoi dire de plus, le match nous échappe, on a eu les occasions pour le gagner, mais le football est ainsi. On a toujours confiance, on sait qu'on peut le faire et gagner contre la Slovaquie", a-t-il assuré à Telecinco. "Peu importe si j'ai marqué, on a fait match nul. Moi, ce que je veux, c'est gagner, et on n'a pas su le faire."