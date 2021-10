EN DIRECT - Match Belgique-France en Ligue des Nations : un choc entre voisins pour une place en finale

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur LCI pour suivre la demi-finale de la Ligue des nations entre la France et la Belgique. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Juventus Stadium de Turin par l'arbitre allemand M. Daniel Siebert.

📺 Ce choc entre Bleus et Diables Rouges est à suivre en direct et en intégralité sur TF1 .

Buteur lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et grand artisan du succès des Bleus cet été-là, Samuel Umtiti est l'un des principaux absents ce jeudi. Tombé en disgrâce au FC Barcelone, le défenseur tricolore est handicapé depuis de longs mois par des blessures à répétition. Relégué au bout du banc d'un club Blaugrana pourtant en crise, l’ancien Gone n'a toujours pas disputé la moindre minute dans cet exercice 2021 - 2022.

📊 Avec 41 buts, Antoine Griezmann est désormais le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (ex aequo avec Michel Platini). S'il marque ce soir, le stratège tricolore peut se rapprocher de la marque d'Olivier Giroud (46 réalisations) et surtout de celle de Thierry Henry (51).

Auteur de 4 buts depuis le début de la saison, l'attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à 67 reprises sous le maillot des Diables Rouges (en 100 sélections). "À un moment donné, j'ai arrêté de compter et j'ai continué à jouer", a indiqué Lukaku dans une interview accordée à l'UEFA. "Au final, l'objectif ultime reste de gagner et c'est ce qui me motive. Chaque fois que je joue pour l'équipe nationale, je veux gagner. Et gagner un tournoi", ajoute-t-il.

📺 Ce choc entre Bleus et Diables Rouges est à suivre en direct et en intégralité sur TF1 .

Plus de trois ans après leur dernier affrontement épique lors de la Coupe du monde 2018, France et Belgique se retrouvent ce jeudi en demi-finale de la Ligue des nations. Un match de gala, à suivre ce jeudi à 20h45 sur TF1, entre deux des meilleures sélections du continent. Mais surtout, il s'agit d'une occasion en or de relancer une dynamique positive pour deux formations décevantes l'été dernier.

Éliminés dès les huitièmes de finale du dernier Euro par la Suisse au terme d'un match d'anthologie (3-3, 4-5 TAB), les joueurs de Didier Deschamps semblent, depuis, accuser le coup. Friables défensivement et peu séduisants en attaque, ils ont concédé deux nuls décevants contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1) avant de se reprendre contre une faible Finlande (2-0). Mais au-delà des résultats bruts, c'est surtout l'impression générale qui inquiète. Malgré des individualités hors du commun et un énorme vécu, la France ne ressemble plus au rouleau compresseur de ces dernières années.

Ce "final four" de la Ligue des Nations semble donc arriver à point nommé pour relancer la machine bleue, à un peu plus d'un an du Mondial 2022. "Quand vous êtes compétiteur, rien ne remplace l'adrénaline" d'un tournoi international, a souligné le sélectionneur tricolore qui anticipe "un combat". Il y a "quelque chose dans l'air" depuis le début de la semaine, abonde le capitaine Hugo Lloris.