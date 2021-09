EN DIRECT - France - Finlande : la victoire ou les doutes pour les Bleus Karim Benzema et les Bleus en échec contre la Bosnie-Herzégovine. − FRANCK FIFE / AFP

SOUS PRESSION - Empêtrée dans une mauvaise dynamique avec cinq matchs nuls consécutifs, l'équipe de France doit retrouver le chemin de la victoire contre les "Grands Ducs" ce mardi à Lyon (20h45, en direct sur TF1).

Marquée par son élimination surprise en huitièmes de finale de l'Euro, l'équipe de France de football n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis plusieurs matchs. Peu inspirés en attaque et fébriles en défense, les hommes de Didier Deschamps enchaînent les contre-performances (5 matchs nuls consécutifs). Les Bleus se retrouvent sous pression au moment de croiser le fer avec une Finlande peu flamboyante mais solide et sûre de ses forces (20h45, en direct sur TF1).

Pour autant, la situation comptable n'est pas (encore) catastrophique, les tricolores occupant toujours les sommets du groupe D (9 points). Toutefois, tout autre résultat qu'une victoire les placeraient dans une position précaire, la Finlande (5 points) et la Bosnie (2 points) comptant deux matchs de moins. "C'est une période moins heureuse évidemment à cause des résultats. Nous savons ce que nous avons à faire demain pour rester maîtres de notre destin, et cela passe par une victoire", résume "DD".

Pour renouer avec le succès, l'équipe de France peut notamment compter sur un surprenant Aurélien Tchouaméni (2 sélections). Depuis le début du rassemblement, le néophyte monégasque ne cesse d'impressionner par son volume de jeu et sa justesse technique. Le jeu long et la capacité de Paul Pogba à déclencher de loin constituent également des armes de choix pour déstabiliser le bloc finlandais. Le Mancunien, au sommet de son art en ce début de saison a cependant offre une prestation en demi-teinte contre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine.

Benzema, le grand retour à Lyon

Surtout, les projecteurs seront braqués sur Karim Benzema, de retour sur les terres de ses premiers succès. Pur produit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant du Real Madrid retrouve, ce mardi, son ancien public pour la première fois depuis son départ. Aucun doute que "KB19" aura à cœur de briller dans un Groupama Stadium à guichets fermés (57.000 spectateurs attendus). "Rentrer dans ma ville, là où tout a commencé pour moi, ce sera spécial", a-t-il d'ailleurs affirmé à TF1. Il faudra bien ça pour relancer une attaque en berne - avec seulement 2 buts en 2 matchs - et orpheline d'un Kylian Mbappé blessé.

En face, la Finlande ne se présente pas en victime expiatoire. Les coéquipiers de Teemu Pukki rêvent d'une première Coupe du monde, quelques mois seulement après s'être qualifiés pour leur premier Euro. Ils ont clairement les armes pour gêner des Bleus qu'ils avaient d'ailleurs battus en novembre 2020 (0-2). Leur solidité défensive, leur capacité à bien fermer les espaces et à jaillir rapidement apparaissent comme autant de menaces pour les hommes en Bleu.

