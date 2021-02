EN DIRECT - FC Barcelone-PSG : Piqué titulaire côté Barça, Kean préféré à Sarabia

Légende vivante de l'Espanyol, "l'autre club" de Barcelone, où il a été joueur et entraîneur, Mauricio Pochettino revient sur ses terres. L'Argentin, installé sur le banc du PSG depuis début janvier, défie le Barça, le voisin et rival éternel des Pericos, sa deuxième famille.

📊 Nouveau duel entre Lionel Messi et Keylor Navas. En 12 confrontations, entre 2014 et 2019, l'Argentin a marqué 7 fois contre l'ancien gardien du Real Madrid.

📊 Kylian Mbappé n'a inscrit qu'un seul but, face à Manchester United il y a deux ans, et réussi deux passes décisives en 9 rencontres de C1 à élimination directe.

Quatre ans plus tard, revoilà Paris face à son histoire. Une toute autre histoire pour Mauricio Pochettino, qui se refuse de faire le parallèle avec le traumatisme de Barcelone. "La remontada ? Nous sommes tranquilles, l'histoire, c'est l'histoire, nous sommes un staff différent, il y a des joueurs différents", a balayé le nouveau coach parisien, qui a été joueur et entraîneur du rival local du Barça, l'Espanyol Barcelone. Déterminé à "gagner, gagner, gagner", l'Argentin va passer son premier test d'envergure depuis son arrivée au PSG, à la place de Thomas Tuchel, remercié à six mois de la fin de son contrat.

Un air de revanche. Quatre ans après l'inoubliable remontada, le PSG retrouve le Barça et le Camp Nou, ce mardi 16 février (à 21h, en live commenté sur LCI.fr), pour un huitième de finale aller de Ligue des champions électrique. Le 8 mars 2017, le club parisien, que les observateurs annonçaient déjà en quarts après son succès 4-0 au Parc des Princes, s'était liquéfié au retour. Les coéquipiers de Thiago Silva, capitaine d'un collectif à la dérive, avaient subi le plus improbable retournement de situation de l'histoire en C1. Dans un stade en fusion, défavorisée par l'arbitrage, l'équipe d'Unai Emery s'était inclinée 6-1.

Pas une mince affaire pour Paris. Favori au moment du tirage au sort, le 14 décembre, le finaliste de la dernière Ligue des champions, battu par le Bayern Munich (1-0) à Lisbonne, a vu la balance s'équilibrer. Un mois après l'arrivée de son ancien capitaine sur le banc, le PSG se cherche un nouveau style, une nouvelle identité de jeu. Pourtant, dès mardi, la patte Pochettino est attendue au Camp Nou. Pour ne pas l'aider, les blessures d'Angel Di Maria et Neymar, dont le retour à Barcelone devait être l'attraction , trois ans et demi après son départ, ont perturbé la préparation du club de la capitale.

En l'absence de son duo, qui pèse pour plus de la moitié des buts parisiens en C1 cette saison, toute l'attention se porte sur Kylian Mbappé. Le Français, un but et deux passes décisives en trois saisons lors de la phase à élimination directe, est donc plus qu'attendu au tournant. Surtout qu'en face, la dynamique des coéquipiers de Messi a bien changé depuis deux mois. En perdition, l'équipe de Ronald Koeman a retrouvé du mieux dans le jeu et les résultats. "Nous sommes dans un bon moment", a appuyé l'entraîneur catalan. "Ce huitième de finale me paraît assez équilibré." À Paris de le faire basculer de son côté.