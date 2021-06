EN DIRECT - "Un point aurait été mérité", les Allemands amers après leur défaite face aux Bleus

DIDIER DESCHAMPS SALUE "UN MATCH DE COSTAUDS"





Au micro de M6 après France-Allemagne, le sélectionneur des Bleus a salué la performance des Bleus.





"On a fait un gros match, face à un très bel adversaire aussi, il y avait une très belle équipe allemande. Je savais que mes joueurs allaient être prêts, mais on a été dans tout, dans le combat. Même si en première mi-temps, on aurait pu un peu mieux ressortir lorsqu'on a récupéré les ballons après, ça se joue à peu pour qu'on mette ce deuxième but pour nous mettre totalement à l'abri" a déclaré Deschamps.





"On a pas souffert tant que ça sur la 2ème mi-temps, donc un match de costauds avec de la qualité, du talent. C'est notre premier match, c'est un choc qui pourrait être une demi-finale ou une finale... donc évidemment, dans notre groupe, de prendre ces 3 points là, c'est quelque chose d'important, ça ne sera pas décisif mais de par la qualité de cette équipe allemande, avec le retour de quelques anciens... voilà, ils ont toujours été difficiles à manoeuvrer, ce soir aussi, mais on a été au niveau et cette victoire nous fait du bien" a poursuivi Deschamps.