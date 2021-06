EN DIRECT - France-Bulgarie : dernier galop d'essai pour les Bleus

Pour cette ultime répétition, l'équipe de France devrait se présenter dans une configuration identique à celle observée lors de la large victoire contre le pays de Galles (3-0). Ayant donné satisfaction contre les Dragons, le 4-4-2 en losange, modulable en 4-3-3 en phase offensive, devrait ainsi être reconduit. Les Bleus r etrouvent leur poumon en la personne de N'Golo Kanté, de retour après avoir été ménagé contre les Gallois. Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann devraient également être alignés d'entrée, l'explosif trio devant encore peaufiner ses automatismes. Derrière, la présence ou non de Lucas Hernandez dans le couloir gauche est à observer, le défenseur du Bayern Munich étant sorti blessé à la mi-temps du dernier match. Adrien Rabiot et Kingsley Coman sont également incertains. "S'il y a un risque, je ne le prendrai pas", a prévenu lundi "DD".

71e place du classement Fifa, la Bulgarie est, elle, engluée dans une spirale négative, n'ayant plus gagné depuis novembre 2019 (victoire 1-0) contre la République Tchèque. Elle arrive, en plus, "fatiguée" au Stade de France, selon son sélectionneur Yasen Petrov. "Ces derniers jours, on a joué en Slovaquie (le 1er juin, 1-1), puis en Russie (quatre jours plus tard, défaite 1-0), ce sont des voyages très longs, nous n'avons pas disposé d'un temps suffisant", a regretté le technicien lundi. Malgré tout, les "lions" ne se présentent pas en victime expiatoire et comptent bien compliquer la tâche aux tricolores. "Je voudrais voir une équipe qui souhaite montrer ce qu'elle sait faire, poser des difficultés à la France", a déclaré l'ancien milieu offensif international, mettant l'accent sur les jeunes.