EN DIRECT - France-Norvège : suivez la finale du Mondial de handball féminin sur TF1

Bonjour et bienvenue sur LCI pour suivre la finale du championnat du monde de handball féminin entre la France et la Norvège. Le coup d'envoi sera donné à 17h30, au Palau d'Esports de Granollers

Pour les Norvégiennes, l'occasion est belle d'accrocher une quatrième étoile au maillot. Les Scandinaves reviendraient, ainsi, au niveau de la Russie au rang des nations avec le plus de titres mondiaux (4). Victorieuses de l'Euro 2020, les coéquipières de Nora Mork n'ont plus triomphé sur la scène mondiale depuis 2015.

Qualifiées en finale des championnats du monde, les handballeuses françaises ont l'occasion, ce dimanche, de remporter un troisième un troisième titre mondial (après ceux de 2003 et 2017). Surtout, les joueuses d'Olivier Krumbholz, titrées cet été à Tokyo, peuvent réaliser un incroyable doublé Jeux Olympiques-Mondial, seulement réussi à deux reprises dans l'histoire (Danemark en 1996 et Norvège en 2008).

📊 C'est la quatrième fois que Françaises et Norvégiennes se retrouvent en finale d'un championnat du monde de handball. Les Scandinaves l'ont emporté à deux reprises (1999 et 2011), ne cédant qu'à une seule reprise devant les Bleues (2017). C'est également les coéquipières de Nora Mork qui avaient brisé les rêves de titre européen des filles d'Olivier Krumbholz, remportant la finale de l'Euro 2020 (22-20).

Impressionnantes de maîtrise depuis le début de la compétition, les joueuses tricolores croisent le fer avec la meilleure attaque du mondial (291 buts). Pour espérer l'emporter, elles devront obligatoirement imposer leur intensité défensive aux Scandinaves et museler la redoutable Nora Mork (38 buts, à 73% de réussite au tir). Mais au-delà de l'artificière, c'est tout un collectif offensif très bien rodé qu'il faudra placer sous l'éteignoir pour s'offrir la plus belle des médailles.

Il va, tout de même, falloir ajuster la mire au tir. Avec 59 % de réussite sur l'ensemble de la compétition, les Françaises ne parviennent pas assez souvent à convertir les décalages qu'elles se créent. Elles pèchent particulièrement sur les tirs à 9 mètres, avec seulement 26% de shoots convertis. "Si on ne retrouve pas de la qualité de jeu, ça va être très difficile. Si on joue comme on a joué hier, on perdra contre la Norvège", reconnaît Olivier Krumbholz. Une donnée d'autant plus importante que les Norvégiennes disposent dans leurs rangs d'un excellent duo de gardiennes, composé de Silje Solberg (33% de tirs arrêtés depuis le début de la compétition) et de l'inusable Katrine Lunde.