EN DIRECT - Tokyo : suivez avec nous la cérémonie d'ouverture de JO pas comme les autres

Des centaines d'habitants de Tokyo se sont rassemblés vendredi autour du Stade olympique de Tokyo où aura lieu, sans spectateur, à partir de 13h (heure française) la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. "Nous sommes là pour l'ambiance, pour les lumières et les feux d'artifice", a expliqué à l'AFP une habitante de Tokyo, Mako Fukuhara. "On espère voir la cérémonie, tout au moins sentir l'ambiance", a-t-elle expliqué. "Je me réjouis que les Jeux débutent, c'est un motif de fierté pour moi", a renchéri une autre habitante de Tokyo qui n'a pas donné son nom.

Invitée sur France 2, à quelques minutes du début de la cérémonie d'ouverture, le président Emmanuel Macron a fixé l'objectif pour la délégation tricolore à Tokyo. "Notre objectif à Paris, c'est de faire mieux qu'à Rio et de rentrer dans le Top 5", a-t-il affirmé. "Pour les médailles, on doit viser la quarantaine de médailles. On aura des surprises dans le bon et dans le mauvais sens. Tokyo doit être une étape essentielle pour les athlètes" avant Paris 2024.

Le sport en intérieur est mis à l'honneur dans ce premier tableau. Un rameur, un vélo d'appartement et un tapis de course, utilisés par les athlètes du monde entier pendant la crise, sont disposés au cœur du Stade olympique de Tokyo.

L'empereur du Japon Naruhito et le président du Comité international olympique Thomas Bach s'installent à la tribune présidentielle. Le drapeau du Japon fait à son tour son entrée dans le Stade olympique. Un professionnel de santé fait partie des six porteurs de drapeau.

C'est au tour de l'Italie, l'une des plus grosses délégations présentes au Stade olympique de Tokyo, de défiler. La tireuse Jessica Rossi et le cycliste Elia Viviani portent le drapeau italien.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.