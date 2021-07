EN DIRECT - JO de Tokyo : un typhon perturbe le programme

Le président du CIO Thomas Bach prend désormais la parole. Après avoir remercié les autorités et le peuple japonais d'accueillir la grand-messe olympique, il appelle toutes les délégations à la solidarité et au partage pendant cette période de paix.

Par le passé, ces tempêtes violentes ont déjà perturbé l'organisation du sport dans le pays, comme en 2019 où le typhon Hagibis avait frappé alors que le Japon accueillait la Coupe du monde de rugby. Il avait tué plus de 100 personnes et contraint les organisateurs de la Coupe du monde à annuler trois matchs de poule.

il y avait déjà le Covid, la chaleur... et désormais, un typhon ! Les organisateurs des JO de Tokyo font face à une nouvelle mésaventure. Un typhon est en effet attendu à Tokyo en début de semaine. Et il perturbe déjà l'organisation de certaines épreuves des Jeux Olympiques, dont notamment l'aviron qui a dû reprogrammer "par mesure de précaution" ses compétitions prévues lundi.

Par le passé, ces tempêtes violentes ont déjà perturbé l'organisation du sport dans le pays, comme en 2019 où le typhon Hagibis avait frappé alors que le Japon accueillait la Coupe du monde de rugby. Il avait tué plus de 100 personnes et contraint les organisateurs de la Coupe du monde à annuler trois matchs de poule.

il y avait déjà le Covid, la chaleur... et désormais, un typhon ! Les organisateurs des JO de Tokyo font face à une nouvelle mésaventure. Un typhon est en effet attendu à Tokyo en début de semaine. Et il perturbe déjà l'organisation de certaines épreuves des Jeux Olympiques, dont notamment l'aviron qui a dû reprogrammer "par mesure de précaution" ses compétitions prévues lundi.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.