EN DIRECT - JO de Tokyo : les handballeuses françaises qualifiées pour la finale, une 31e médaille assurée

ATHLÉTISME : "EN DEÇÀ DES ESPÉRANCES" POUR LE PATRON DE LA FFA





Le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, a reconnu vendredi dans un entretien à l'AFP que les résultats des Bleus aux Jeux olympiques de Tokyo étaient "en deçà des espérances". "J'avais annoncé deux objectifs. Le premier était sportif et nous sommes en deçà de nos espérances, il faut le reconnaître et on le regrette. On avait un potentiel entre quatre et six médailles et on n'en fait qu'une (Kevin Mayer en argent au décathlon, ndlr). Le deuxième était de retrouver après les Mondiaux de Doha (en 2019, ndlr) un état d'esprit de confiance entre les entraîneurs, les athlètes et l'encadrement et là, ça a été une réussite parce qu'on a passé des Jeux sereins à ce niveau."





"Il y a un manque de réussite", a-t-il ajouté. "Nous sommes dans une réorganisation qui n'est pas encore aboutie et visible. Mais tout a été mis en œuvre pour que les athlètes réussissent. On les a accompagnés avec leurs coaches personnels, mais ça n'a pas voulu sourire."