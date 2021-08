EN DIRECT - JO de Tokyo : battus de justesse par Team USA, les Bleus en argent

D'après les dernières prévisions, une température de 25 degrés est attendue à 6h, qui montera à 28 degrés à 8h puis 30 degrés à 9h. Mais plus encore que la chaleur, c'est l'humidité qui gêne les sportifs d'endurance en empêchant la transpiration de s'évaporer et donc le corps de se refroidir.

L'équipe de France d'équitation s'est qualifiée pour la finale du saut d'obstacles par équipes. Simon Delestre, Pénelope Leprevost et Matthieu Billot ont fait le job avec une 3e place, 15 points de pénalité et un temps cumulé de 249"27.

Troisième du 400m en 49"46, derrière la Bahaméenne Shauane Miller-Uibo, nouvelle championne olympique, et la Dominicaine Marileidy Paulino, Allyson Felix a décroché sa 10e médaille tous Jeux confondus. L'Américaine devient à cette occasion l'athlète féminine la plus médaillée de l'histoire des JO.

La Jamaïque a été sacrée championne olympique du relais 4x100m dames, la sprinteuse Elaine Thompson-Herah réalisant le triplé après ses victoires sur 100m et 200m. Le quatuor jamaïcain (Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson) a devancé en 41"02 les USA, 2e en 41"45, et la Grande-Bretagne, 3e en 41"88.

Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu et Filipo Tortu, en 37"50, ont devancé les Britanniques (37"51) et le Canada d'Andre de Grasse (37"70), dans une finale privée des USA, éliminés en séries.

L'équipe d'Italie d'athlétisme ne s'arrête plus. Après les médailles d'or de Lamont Marcell Jacobs sur 100m, de Gianmarco Tamberi au saut en hauteur (partagée avec le Qatari Mutaz Essa Barshim), de Massimo Stano sur le 20 km marche messieurs et d'Antonella Palmisano sur l'épreuve dames, les Italiens ont créé la surprise dans le relais 4x100m hommes.

Les Canadiennes, médaillées de bronze en 2012 et 2016, sont enfin sacrées championnes olympiques. Elles ont battu la Suède (1-1, 3-2 t.a.b) en finale. Les Suédoises, déjà en argent en 2016 à Rio, étaient mieux parties dans la séance de tirs au but, mais elles n'ont pas concrétisé leur balle de match.

Au trentième kilomètre du marathon femmes, elles ne sont plus que dix en tête après 1h46"04 de course. La Française Susan Jeptooo est distancée puisqu'elle figure à la 37ᵉ position, avec 3 min et 16 secondes de retard sur la tête de la course.

À la mi-temps de la finale olympique, les États-Unis sont devant au score (44-39) face à la France. L'écart s'est creusé en faveur des Américains au début du second quart-temps, sous l'impulsion de Kevin Durant déjà auteur de 21 points. De leurs côtés, les Français sont toujours dans le coup notamment grâce à Rudy Gobert (13 points et 7 rebonds) et Evan Fournier (11 points).

Avec une défense bien installée, et sous l'impulsion de Durant (27 points) et Tatum (16 points), les États-Unis mènent toujours au score (71-63) à l'issue du troisième quart-temps. Mais, les Français sont à une distance raisonnable et peuvent encore croire à l'exploit.

Les Américains s'imposent 87-82 dans cette finale olympique. Les Bleus ont livré un énorme match et ont poussé Team USA jusque dans leurs retranchements. Les hommes de Vincent Collet, qui restaient sur deux victoires contre ceux de Greg Popovitch en compétitions internationales, n'ont pas réussi la passe de trois face aux stars de la NBA, emmenées par Kevin Durant (29 points) qui décroche à titre personnel l'or olympique pour la troisième fois après Londres-2012 et Rio-2016.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.