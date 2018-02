EN DIRECT - JO d'hiver de Pyeongchang : avec Pinturault et Muffat-Jeandet, la France poursuit sa moisson de médailles

Le ski alpin arrive enfin à Pyeongchang. Après les reports successifs de la descente messieurs, initialement prévue dimanche 11 février, et du slalom géant dames, qui devait avoir lieu lundi 12, le combiné (descente à 3h30 et slalom à 7h00) ouvre les épreuves de ski alpin ce mardi sur le site de Jeongseon, là même où le vent souffle sans discontinuer depuis plusieurs jours.





Bien qu'il soit le Français qui compte le plus de victoires en Coupe du monde, le Savoyard de 26 ans a souvent déçu dans les grands rendez-vous. Hormis deux breloques de bronze en géant, à Sotchi 2014 et aux Mondiaux 2015, le chef de file du ski alpin tricolore n'a jamais remporté l'or dans une grande compétition. À Pyeongchang, il rêve de briser la malédiction. Dossard 5, il va s'élancer derrière l'autre principale chance française, Victor Muffat-Jeandet (dossard 7). Les deux autres représentants tricolores Thomas Mermillod-Blondin et Maxence Muzaton partiront respectivement en 14 et 22e position.