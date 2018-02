EN DIRECT - JO d'hiver : déception pour Jason Lamy-Chappuis, 31e du combiné nordique

COMBINE NORDIQUE





Allez, on prend place, on s'installe confortablement, l'épreuve de ski de fond va démarrer d'ici quelques secondes. On ne vous cache pas qu'on est un peu inquiet concernant une médaille française. Allez, c'est parti !! Maxime Laheurte part en dixième position, François Braud, part en 12e position et Jason Lamy-Chappuis, part en 19e position.