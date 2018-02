EN DIRECT - JO d'hiver 2018 : pas de médaille (non plus) pour le patineur Alexis Contin sur 5000m, Fourcade entre en piste à 12h42

SKI DE FOND - SKIATHLON





Maurice Manificat, 5e du skiathlon 2x15km : "On savait que ça allait être compliqué. C'était rock'n'roll (...) J'ai cru que j'allais péter et que je n'allais jamais revenir", a-t-il indiqué juste après la course au micro de France Télévisions. "Avec les conditions de course, il faut se satisfaire de ça (sa 8e place, ndlr). Ça ne fait que commencer."