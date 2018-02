EN DIRECT - JO d'hiver 2018 : l'heure de la revanche approche pour Martin Fourcade, suivez avec nous cette 3e journée de compétition

Du vent, encore du vent. Au lendemain du report de la descente messieurs, les conditions météorologiques ont de nouveau joué avec les nerfs des organisateurs. Cette fois-ci, c'est au tour du slalom géant dames d'être reporté en raison de nouvelles rafales de vents violents à Pyeongchang. La course n'aura pas lieu lundi mais dans la nuit de jeudi à vendredi (1h30 puis 5h15, heure française). Pour voir du ski alpin, et Tessa Worley, il faudra prendre son mal en patience.





Qualifiée d'office en slopestyle féminin, après l'annulation pure et simple des qualifications dimanche, la snowboardeuse Lucile Lefevre n'a pas fait de miracle dans cette finale repoussée et marquée par de nombreuses chutes. La Française, 25e, s'est ratée à la réception d'un saut lors de son premier passage, avant de partir à la faute encore plus tôt en seconde manche. Il faudre en revanche compter sur Sophie Rodriguez et Mirabelle Thovex. Respectivement 9e et 10e des qualifications en half pipe, les deux Françaises ont obtenu leur ticket pour la finale de l'épreuve, prévue la nuit prochaine (2h).