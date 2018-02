EN DIRECT - JO d'hiver de Pyeongchang : Tessa Worley doit réussir l'impossible, Vaultier remet son titre olympique en jeu

On s'achemine doucement vers la première moitié de ces Jeux et pour cette journée, il va falloir suivre car les compétitions vont s'enchainer pour les français. Et pour vous, ce sera un véritable marathon, avec à la clé, on l'espère, des médailles de toutes les couleurs.





Au programme durant la nuit : du ski alpin avec Taina Barioz, Adeline Baud-Mugnier et surtout, notre meilleure chance de médaille sur la discipline, Tessa Worley. Viendront ensuite les épreuves de patinage artistique et le programme libre, notamment, avec Vanessa James et Morgan Ciprès. Dans la foulée, on prendra la direction de la descente messieurs avec Adrien Théaux, Yohan Clarey, Brice Roger, Maxence Muzaton.