EN DIRECT - JO d'hiver : l'argent de Julia Pereira de Sousa doit donner des idées à Maurice Manificat

Du soleil et des médailles. Ce vendredi 16 février, la délégation française a ajouté de nouvelles breloques à sa collection. Après les échecs du ski alpin jeudi, avec la 7e place de Tessa Worley sur le slalom géant dames et la 26e place d'Adrien Théaux en descente messieurs, les Français souhaitaient redorer leur blason. Et ce fut le cas.





La jeune française, surdouée du snowboardcross, Julia Pereira de sousa, décroche la médaille d'argent devant Chloe Trespeuch, qui finit cinquième. "C'est incroyable, ce que je viens de faire mais j'arrive pas encore à réaliser. Je suis super heureuse, super contente. C'est beaucoup de travail. Mon objectif c'était d'aller en finale, le podium était clairement possible. Je me suis retrouvée dans une poule avec les filles que je regardais à la télé, il y a quatre ans (...) J'avais envie d'être dans cette équipe et de ramener une médaille. C'était mon rêve mais pas tout de suite", a réagi la nouvelle médaille d'argent, Julia Pereira de Sousa.