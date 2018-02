EN DIRECT - JO d'hiver 2018 : suivez avec nous cette première "vraie" journée de compétition

Et de la concurrence, les biathlètes françaises Marie Dorin-Habert et Anaïs Chevalier vont en avoir, lors du départ de l'épreuve du skiathlon 2x7,5km, à 12 h 15 (heure française). Si les chances de titre olympique de cette dernière paraissent limitées, même si un podium n'est pas à exclure, pour Marie Dorin-Habert, ce sera une autre histoire. Car il s'agira de la première des quatre dernières sorties de la quintuple championne du monde et future retraitée, qui rêve de décrocher enfin une médaille d'or, après avoir remporté le bronze et l'argent aux JO de Sotchi, il y a quatre ans. On croise les doigts.