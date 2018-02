EN DIRECT - JO d'hiver : le dernier envol de Jason Lamy-Chappuis

Nouvelle journée à Pyeongchang. Après l'argent de Pinturault et le bronze de Muffat-Jeandet mardi sur le combiné alpin, les 4e et 5e breloques françaises dans ces Jeux d'hiver, la délégation tricolore repart en quête de nouvelles médailles. Dès 07h00 (heure française), Jason Lamy-Chappuis va débuter son ultime défi olympique, avec le combiné nordique. Après deux années de pause, pendant lesquelles il a passé avec succès son diplôme de pilote de ligne, il a choisi de renouer avec les JO. Sur le petit tremplin, pour l'avant-dernière course olympique, François Braud, l'autre outsider tricolore pour le titre, l'accompagnera.





Cette journée marquera aussi le retour d'Anaïs Bescond sur la neige de Pyeongchang. La biathlète, médaillée de bronze sur la poursuite lundi, part en quête d'une nouvelle médaille sur l'individuelle 15km (12h15). D'autant qu'elle a une revanche à prendre, quatre ans après avoir échoué à une frustrante cinquième place sur cette épreuve à Sotchi. Si l'or semble promis à l'Allemande Laura Dahlmeier, après son doublé sprint-poursuite, le podium est jouable.