EN DIRECT - JO d'hiver de Pyeongchang : Après Sotchi, le relais 4x10 km remporte à nouveau la médaille de bronze

Nouvelle journée chargée à Pyeongchang. Ce dimanche marque le retour des médaillés tricolores Alexis Pinturault et Martin Fourcade. C'est le skieur de Courchevel, qui a ouvert le bal ce matin sur le géant. Cinq jours après sa médaille d'argent sur le combiné, il a empoché la médaille de bronze derrière Henrik Kristoffersen et le monstre Marcel Hirscher. Grâce à lui, la France a désormais 8 médailles olympiques dont 3 en or, 2 en argent et 3 en bronze.





Dans quelques heures, à l'heure du déjeuner, Martin Fourcade s'élancera sur la neige de Pyeongchang pour la mass-start (12h15). Amer, après avoir loupé sa course jeudi, le champion olympique de la poursuite va tenter de rebondir pour accrocher une deuxième médaille d'or dans ces Jeux. Il devra se défaire de son éternel rival, le Norvégien Johannes Boe, sacré sur l'individuel. Ce dernier va-t-il de nouveau mettre des bâtons dans les roues du porte-drapeau tricolore ?