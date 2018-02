EN DIRECT - JO d'hiver : Ophélie David se blesse gravement au genou lors d'un entraînement et doit renoncer aux Jeux

INCIDENT





"Quand j'ai vu la robe se défaire, j'ai regardé Romain (Haguenauer, qui entraîne également Papadakis et Cizeron, ndlr) et je lui ai dit : On fait quoi ? Est-ce qu'on crie pour arrêter la musique ? Romain m'a répondu : Ils perdent cinq points s'ils s'arrêtent", raconte Marie-France Dubreuil, un des entraîneurs du couple.