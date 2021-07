EN DIRECT - JO de Tokyo : toujours pas de médaille, un lundi très compliqué pour les Français

Cette deuxième victoire consécutive face à Team USA en compétition internationale - après celle aux mondiaux de 2019 - porte le sceau d'Evan Fournier auteur de 28 points et meilleur joueur de la rencontre. Il lance parfaitement les Bleus dans le tournoi. Un succès mercredi contre la République Tchèque, tombeuse de l'Iran plus tôt (84-78), leur assurerait la qualification pour les quarts de finale.

- Grandissimes favoris et emmenés par leur star Caeleb Dressel, les Américains ont remporté lundi le relais 4x100m devant les Italiens et les Australiens, pendant que les Français prenaient la sixième place. Titré aux JO-2012 de Londres, le 4x100m tricolore n'a pu suivre la cadence.

- Les nageurs Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac, qui vivent leurs premiers JO, ont tous les deux calé en demi-finales du 100m dos, le premier s'étant même laissé surprendre par le mur au virage et ayant été disqualifié, lundi à Tokyo. Tomac, lui, n'a nagé que le 14e temps en 53"62.

- Pour sa première finale olympique, la nageuse Marie Wattel qui avait pulvérisé son record personnel et le record de France dimanche, n'a pas fait illusion sur 100m papillon. La native d'Annecy, seulement 23e à Rio, a terminé 6e de la course, remportée par a Canadienne Margaret MacNeil.

Le fleurettiste Enzo Lefort, champion du monde 2019, s'est qualifié, non sans difficulté, pour les 8es de finale du tournoi olympique, lundi à Chiba. Ses coéquipiers Julien Mertine et Maxime Pauty ont été éliminés d'entrée.

Plus de 56% des foyers du Grand Tokyo ont regardé la cérémonie d'ouverture des JO en direct à la télévision, selon un sondage publié lundi, témoignant ainsi d'un vif intérêt malgré une large opposition des Japonais à leur tenue auparavant. Il s'agit de la deuxième plus forte audience dans cette zone pour une cérémonie d'ouverture olympique après celle des précédents JO à Tokyo en 1964.

Le joueur de tennis Jean-Julien Rojer a été testé positif au coronavirus et contraint de se retirer du tournoi de double dont il était la tête de série numéro 8 avec Wesley Koolhof, a déclaré lundi la Fédération internationale de tennis (ITF) dans un communiqué. Il a été placé à l'isolement. Les rameurs néerlandais se sont également placés à l'isolement après qu'un entraîneur, Josy Verdonkschot, et un concurrent du skiff, Finn Florijn, ont été testés positifs, a déclaré le directeur de l'équipe des Pays-Bas, Hessel Evertse. Un membre de l'encadrement avait déjà été testé positif la semaine dernière.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.