EN DIRECT - JO de Tokyo : 14e médaille pour la France avec le bronze en triathlon mixte

JUDO : L'ÉQUIPE DE FRANCE MIXTE QUALIFIÉE POUR LES DEMI-FINALES





Les Bleus peuvent encore rêver d'une nouvelle médaille en judo. L'équipe de France mixte s'est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant face à Israël, après avoir été en très mauvaise posture après les quatre premiers combats. Il ne manquait alors qu'une victoire à Israël, qui menait 3-1 après les défaites de Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), Margaux Pinot (-70 kg) et Axel Clerget (-90kg). Seul Guillaume Chaine (-73 kg) avait alors gagné son combat.





Mais Romane Dicko (+78 kg) et Teddy Riner (+100 kg), les deux médaillés de bronze de vendredi, se sont imposés et la France est revenu à 3-3. Le combat décisif a été fixé par un tirage au sort et c'est Margaux Pinot, battue lors de son premier combat face à Gili Sharir au bout d'un interminable affrontement de 12 minutes qui a dû remonter sur le tapis ! La vice-championne d'Europe n'a, cette fois, pas failli et s'est imposée par ippon au bout d'un nouveau rude combat de plus de quatre minutes.





En demi-finale, l'équipe de France affrontera le vainqueur du match entre le Brésil et les Pays-Bas.