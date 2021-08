EN DIRECT - JO de Tokyo : Kevin Mayer toujours en lice pour une médaille en décathlon

Avec le handball et le basket féminin, tous les sports collectifs tricolores, dames et messieurs, à l'exception du football, sont en demi-finales aux Jeux de Tokyo.

Anouck Jaubert s'est qualifiée in extremis pour la finale de l'escalade. La grimpeuse, spécialiste de la vitesse, a décroché la 8e et dernière place qualificative. Ça ne passe pas en revanche pour l'autre représentante tricolore Julia Chanourdie, 13e. La Slovène Janja Garnbret, la favorite pour l'or, a dominé de la tête et des épaules ses qualifications.

Sacrée en slalom C1 et en bronze sur le slalom K1, l'Australienne Jessica Fox a annoncé que sa mère avait perdu les bouquets et mascottes remis sur le podium dans un train entre Paris et Marseille. La star du canoë a écrit un message sur Twitter pour demander de l'aide à la SNCF.

À un tour de l'arrivée du 10 km en eau libre, le nageur français Marc-Antoine Olivier est toujours en course pour le podium. Il est en troisième position, à une dizaine de secondes d'un duo de tête formé par l'Allemand Wellbrock et le Hongrois Rasovszky.

Le nageur français a craqué dans le dernier tour du 10 km en eau libre. Il a terminé la course à la sixième place. L'or est revenu à l'Allemand Florian Wellbrock. Le podium est complété par le Hongrois Kristof Rasovszky et l'Italien Gregorio Paltrinieri.

L'Américain Ryan Crouser a dominé le concours du poids avec un meilleur jet mesuré à 23m30, soit un nouveau record olympique et à seulement sept centimètres de son propre record du monde. Il a devancé son compatriote Joe Kovacs (22m65) et Tomas Walsh (22m47).

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.