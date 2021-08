EN DIRECT - JO de Tokyo : "Le rendez-vous de ma vie est gâché", regrette Kevin Mayer, blessé au dos

Le Suédois Armand Duplantis tape fort dans le concours à la perche. Il passe une barre à 5m92 et prend la tête. Renaud Lavillenie n'a plus qu'un essai pour tenter de l'égaler.

Grâce à un parcours sans faute ni dépassement de temps, Delmotte et Urvoso ont terminé parmi les 25 couples ayant fini le parcours qualificatif avec zéro point. Les 30 premiers des qualifications participeront mercredi (12h en France) à la finale. Le classement et les points obtenus à l'issue du parcours qualificatif n'ont pas d'influence sur la finale, où les compteurs seront remis à zéro.

Mickael et Bassa Mawem se sont qualifiés mardi pour la finale de l'escalade des JO de Tokyo, un sport qui fait son apparition aux Jeux dans un format favorable aux plus polyvalents. Les deux frères ont respectivement pris la première et la septième place des qualifications, se glissant parmi les huit derniers prétendants au premier titre olympique d'escalade, qui sera attribué jeudi.

La Brésilienne Ana Marcela Cunha est devenue championne olympique de nage en eau libre mercredi à Tokyo, devant la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal, médaillée d'or à Rio-2016, et l'Australienne Kareena Lee. Longtemps dans le coup pour une médaille, la Française Lara Grangeon de Villele a finalement terminé à la neuvième place de la course.

Après un premier saut mordu, Kévin Mayer a réalisé 7,50m à son second essai au saut en longueur. Il s'agit de sa meilleure marque de la saison. Il lui reste un essai pour aller encore plus loin et grappiller des points sur Damian Warner qui s'est envolé à 8,24m à son premier essai.

Après trois épreuves, Kévin Mayer est 4ᵉ avec 2.662 points. Fort de 2.966 points, le Canadien Damian Warner est largement en tête, devant son compatriote Pierce Lepage (2.773 points) et l'Australien Ashley Moloney (2.741 points). Le saut en hauteur (11h30) et le 400m (14h30) viendront clore cette première journée du décathlon.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.