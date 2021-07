EN DIRECT - JO de Tokyo : énorme déception pour Teddy Riner, battu en quart de finale

À 18 ans et dès ses premiers JO, Sunisa Lee n'a pas craqué sous la pression. Elle a devancé avec 57,433 points la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 points) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 points).

Après avoir lancé le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde dimanche 25 juillet, puis remporté le bronze sur 100 m papillon, la nageuse de Wollongong a bouclé l'aller-retour en 51 sec 96 avec 31/100e d'avance sur Haughey (52.27) et 56/100e sur Campbell (52.52).

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.