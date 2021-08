EN DIRECT - JO de Tokyo : les fleurettistes en finale, 21e médaille assurée pour la France

Teddy Riner remporte son combat face à Aaron Wolf au "golden score". L'équipe de France mène 3-1 et n'est plus qu'à une victoire du sacre olympique.

"C'est une grosse fierté, on va rester unis pour cette histoire", déclare Teddy Riner au micro de France 2 après le sacre olympique des Bleus du judo. "On a gagné contre le Japon, qui l'aurait cru ?"

Il ne reste plus qu'un relais dans cette finale. Les sabreuses françaises sont menées de six points par la Russie olympique, désormais à cinq longueurs de la médaille d'or.

Les Polonais ont remporté le 4x400 mixte, discipline courue pour la première fois lors de ces Jeux olympiques, et rentrent de ce fait dans l'histoire. Ils devancent la République dominicaine et les États-Unis.

Les températures estivales à Sapporo devaient être plus clémentes - 5 à 6 degrés de moins qu'à Tokyo -, selon le Comité international olympique. Mais, au cours de la semaine écoulée, les températures à Sapporo ont dépassé les 34 degrés et devraient osciller entre 31 et 34 degrés la semaine prochaine lorsque les épreuves de marathon et de marche auront lieu.

La région de Hokkaido, dans le nord du Japon, était censée offrir un climat plus frais pour les épreuves olympiques de marathon et de marche la semaine prochaine, mais elle est maintenant confrontée à une vague de chaleur. En 2019, les organisateurs avaient décidé de déplacer vers le nord ces cinq épreuves qui devaient se dérouler à Tokyo, craignant que même en décalant les horaires à l'aube, cela ne suffise pas à assurer la sécurité des athlètes.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.