EN DIRECT - JO de Tokyo : la Vénézuélienne Yulimar Rojas fait tomber le record du monde du triple saut

Les températures estivales à Sapporo devaient être plus clémentes - 5 à 6 degrés de moins qu'à Tokyo -, selon le Comité international olympique. Mais, au cours de la semaine écoulée, les températures à Sapporo ont dépassé les 34 degrés et devraient osciller entre 31 et 34 degrés la semaine prochaine lorsque les épreuves de marathon et de marche auront lieu.

La région de Hokkaido, dans le nord du Japon, était censée offrir un climat plus frais pour les épreuves olympiques de marathon et de marche la semaine prochaine, mais elle est maintenant confrontée à une vague de chaleur. En 2019, les organisateurs avaient décidé de déplacer vers le nord ces cinq épreuves qui devaient se dérouler à Tokyo, craignant que même en décalant les horaires à l'aube, cela ne suffise pas à assurer la sécurité des athlètes.

L'équipe de France et celle de Norvège sont à égalité 15-15 à la mi-temps de leur dernier match de groupe. Les handballeurs français, déjà qualifiés et assurés de terminer en tête de leur poule, visent 100% de victoires avant les rencontres à élimination directe.

Clément Bessaguet a pris la tête des qualifications du pistolet à 25 m tir rapide, juste devant un autre Français, Jean Quiquampoix, vice-champion olympique à Rio en 2016 et prétendant à l'or. À l'issue de la première journée de qualifications, Bessaguet et Quiquampoix ont totalisé 297 points, mais avec 14 "mouches" pour Bessaguet, contre 12 pour Quiquampoix.

L'Israélien Artem Dolgopyat a remporté la finale de sol, une première pour la gymnastique israélienne et un deuxième titre olympique tous sports confondus dans l'histoire de ce pays. Il devance l'Espagnol Zapata Reyderley et le Chinois Ruoteng Xiao.

Les Bleus s'envolent vers l'or ! L'équipe de France mène désormais de seize touches face à la Russie et n'est plus qu'à cinq longueurs du titre olympique.

Cette fois, c'est fait ! L'équipe de France masculine de fleuret s'impose 45-28 face à la Russie et est sacrée championne olympique ! Il s'agit de la 21e médaille pour la délégation tricolore, la 5e en or.

Rouguy Diallo termine en neuvième position du concours de triple saut, remporté par la Vénézuélienne Yulimar Rojas avec un nouveau record du monde (15,67m), comme elle l'avait promis avant les Jeux. Ambitieuse et déterminée, l'athlète aux jambes interminables martelait depuis des mois que la performance réussie en 1995 par Inessa Kravets (15,50 m) était à sa portée. Elle a finalement choisi le plus bel écrin, en finale des JO, pour parvenir à ses fins et entrer définitivement dans l'histoire de sa discipline.

L'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Essa Barshim ont tous deux été sacrés champions olympiques de la hauteur. Le Bélarusse Maksim Nedasekau complète le podium, en bronze. Les trois hommes ont tous les trois franchi 2,37 m, mais si Barshim et Tamberi ont été classés à égalité parfaite pour la médaille d'or, ils ont devancé le Bélarusse au nombre d'essais.

Rouguy Diallo termine en neuvième position du concours de triple saut, remporté par la Vénézuélienne Yulimar Rojas avec un nouveau record du monde (15,67m), comme elle l'avait promis avant les Jeux. Ambitieuse et déterminée, l'athlète aux jambes interminables martelait depuis des mois que la performance réussie en 1995 par Inessa Kravets (15,50 m) était à sa portée. Elle a finalement choisi le plus bel écrin, en finale des JO, pour parvenir à ses fins et entrer définitivement dans l'histoire de sa discipline.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.