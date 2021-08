EN DIRECT - JO de Tokyo : les basketteurs tricolores dans la dernière ligne droite avant la finale

Les Américaines April Ross et Alix Klineman, ainsi que les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy se sont qualifiées pour la finale du tournoi olympique de beach-volley des Jeux de Tokyo, jeudi, qu'elles disputeront vendredi matin (4h30 en France). La paire lettone et le duo suisse seront opposés un peu plus tôt (3h) dans le match pour la médaille de bronze.

Les marcheurs tricolores Kevin Campion et Gabriel Bordier bouclent le 20km marche respectivement 16e (1h23'53") et 24e (1h25'23").

L'équipe de France de handball va disputer sa 4e finale consécutive, après l'argent à Rio et l'or à Londres et Pékin. Les Bleus de Nikola Karabatic s'imposent contre l'Égypte (27-23) en demi-finales. Ils affronteront l'Espagne ou le Danemark, qui se rencontrent à 14h.

Incroyable finish dans cette course aux points ! Benjamin Thomas ne sera pas sur la boîte de l'omnium. Tout s'est écroulé à 2 tours de la fin pour le pistard tricolore. Le champion du monde a été délogé par le Néo-Zélandais Campbell Stewart, qui est allé chercher l'argent. L'Italien Elia Viviani redescend à la 3e place. Le Britannique Matthew Walls est en or.

Les garçons du hand sont donc en finale et les équipes masculines de basket et de volley visent la même chose : France-Slovénie en basket, c'est à 13 heures et France-Argentine en volley-ball (14 heures).

Les Bleus du pentathlon moderne, Valentin Prades et Valentin Belaud, chances réelles de médailles, ont connu une première journée délicate dans l'épreuve d'escrime. Ils sont respectivement 11e (214 points) et 19e (208 points) alors que le Britannique Joseph Choong occupe la 1ère place du provisoire avec 250 points.

On y est ! Steven Da Costa va tenter de ramener l'or. Il va affronter le Turc Eray Samdam pour le titre olympique. La 7e médaille en or de la délégation tricolore est à portée de main.

Le Bahaméen Steven Gardiner, champion du monde en titre et invaincu depuis 2017, est devenu champion olympique du 400m pour la première fois de sa carrière. En 43"85, il a devancé le Colombien Anthony Jose Zambrano (44"08) et le Grenadien Kirani James (44"19), qui monte sur le podium olympique du tour de piste pour la troisième fois consécutive.

À 30 ans, Nageotte n'était jamais montée sur un podium international, et a profité de sa meilleure saison (record établi à 4,95 m en juin) pour devenir la troisième Américaine championne olympique de la discipline, après Stacy Dragila en 2000 et Jennifer Suhr en 2012.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.