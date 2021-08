EN DIRECT - JO de Tokyo : les handballeurs qualifiés pour la finale et assurés d'être médaillés

CYCLISME SUR PISTE : THOMAS LANCE SON OMNIUM





Les épreuves vont se dérouler sur une journée. On débute avec le scratch (une course de 15km, où le classement est établi à l'issue du sprint à l'arrivée), le tempo (40 tours avec 36 sprints à disputer), la course à l'élimination et la course aux points. Le pistard Benjamin Thomas, double champion du monde sur l’omnium, est une belle chance de médaille pour la délégation tricolore.