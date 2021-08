EN DIRECT - JO de Tokyo : les basketteuses françaises qualifiées pour les quarts malgré une défaite

Les Bleus s'envolent vers l'or ! L'équipe de France mène désormais de seize touches face à la Russie et n'est plus qu'à cinq longueurs du titre olympique.

Cette fois, c'est fait ! L'équipe de France masculine de fleuret s'impose 45-28 face à la Russie et est sacrée championne olympique ! Il s'agit de la 21e médaille pour la délégation tricolore, la 5e en or.

Rouguy Diallo termine en neuvième position du concours de triple saut, remporté par la Vénézuélienne Yulimar Rojas avec un nouveau record du monde (15,67m), comme elle l'avait promis avant les Jeux. Ambitieuse et déterminée, l'athlète aux jambes interminables martelait depuis des mois que la performance réussie en 1995 par Inessa Kravets (15,50 m) était à sa portée. Elle a finalement choisi le plus bel écrin, en finale des JO, pour parvenir à ses fins et entrer définitivement dans l'histoire de sa discipline.

L'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Essa Barshim ont tous deux été sacrés champions olympiques de la hauteur. Le Bélarusse Maksim Nedasekau complète le podium, en bronze. Les trois hommes ont tous les trois franchi 2,37 m, mais si Barshim et Tamberi ont été classés à égalité parfaite pour la médaille d'or, ils ont devancé le Bélarusse au nombre d'essais.

"Le CIO et Tokyo-2020 ont parlé hier soir directement avec elle", a déclaré le directeur de la communication du CIO, Mark Adams. "Elle nous a assuré qu'elle se sentait en sécurité. Elle a passé la nuit dans un hôtel de l'aéroport" de Tokyo-Haneda et le CIO devait de nouveau s'entretenir avec elle aujourd'hui afin de connaître ses intentions et la "soutenir", a-t-il ajouté.

Le 22e médaille française est en or ! Jean Quiquampoix termine en tête du 25 m tir rapide et monte sur la plus haute marche du podium ! Il apporte le sixième sacre olympique de ces Jeux pour la France.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.