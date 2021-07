EN DIRECT - JO de Tokyo : la judokate Romane Dicko médaillée de bronze en +78 kg

NUIT CATASTROPHIQUE POUR LA DÉLÉGATION FRANÇAISE





Au lendemain d'une journée marquée par trois médailles d'argent, la France a passé une bien mauvaise nuit. Teddy Riner, la principale chance de médaille d'or, a été sorti dès les quarts de finale.





Voici les principaux résultats français de la nuit à Tokyo :





- Teddy Riner, qui était en quête d'un troisième titre olympique consécutif chez les +100 kg, a été battu dès les quarts de finale par le Russe Tamerlan Bashaev et ne pourra décrocher au mieux qu'une médaille de bronze.





- Romane Dicko s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales dans la catégorie des +78 kg. En demi-finale, la judokate française affrontera la Cubaine Idalys Ortiz, championne olympique en 2012, médaillée d'argent à Rio en 2016 et de bronze à Pékin en 2008. Si elle s'impose, elle sera assurée d'une médaille, d'or ou d'argent. Sinon, elle jouera pour le bronze contre une repêchée.





- L'équipe de France masculine d'épée, championne olympique à Rio 2016, a été éliminée 45 à 44 dès les quarts de finale par le Japon, malgré la présence dans ses rangs du champion olympique individuel Romain Cannone.





- L'équipe de France n'a décroché aucune médaille en BMX course alors qu'elle avait quatre représentants en finale, trois chez les messieurs et une dans l'épreuve dames. Chez les femmes, Axelle Etienne s'est classée 7e. Chez les hommes, Joris Daudet, qui était encore à la lutte pour le bronze dans le dernier virage, a chuté. Sylvain André échoue à la 4e place et Romain Mahieu à la 6e.





- Mehdy Metella a signé le 9e chrono des demi-finales (51"32) du 100m papillon, échouant à seulement 2/100e de la 8e et dernière place qualificative pour la finale. Médaillé de bronze mondial en 2017 sur 100m, Metella peine à retrouver son niveau depuis une opération de l'épaule en janvier 2020.





- Lisa Barbelin, dernier espoir de médaille en tir à l'arc pour la France, a été éliminée vendredi en huitièmes de finale de l'épreuve individuelle. La jeune archère de 21 ans, sacrée championne d'Europe en 2021 et numéro 2 mondiale, a été battue en huitièmes de finale par la Mexicaine Alejandra Valencia 6-0, médaillée de bronze en double mixte lors de ces JO.





- Mathilde Lamolle (12e, 582/600) et Céline Goberville (31e, 574/600) ont été éliminées vendredi à l'issue des qualifications de l'épreuve de pistolet à 25 m (tir sportif). Le score minimum pour entrer en finale s'est fixé à 584 points, plus élevé qu'à Rio (582) et Londres (583).





- Alexis Phelut participera à la finale du 3000m steeple, alors que Djilali Bedrani et Louis Gilavert ont été éliminés d'entrée. Engagé dans la dernière série, Phelut a pris la troisième place de la course en 8'19"36, dans le sillage du vainqueur et l'un des grands favoris pour le titre, le Marocain Soufiane El Bakkali, médaillé d'argent aux Mondiaux-2017 et en bronze en 2019 (8'19"00).





- Rénelle Lamote s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales du 800m. La double vice-championne d'Europe de la distance a parfaitement maîtrisé les débats et remporté très facilement sa série en 2'01"92. Les demi-finales du 800m sont prévues samedi.





- Ludvy Vaillant et Wilfried Happio se sont qualifiés pour les demi-finales du 400m haies, alors que le discobole Lolassonn Djouhan a été sorti en qualifications. Ils ont tous les deux terminé 5e de leur série en 49"23 et 49" 39 et ont été repêchés au temps pour les demi-finales de dimanche.