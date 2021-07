EN DIRECT - JO de Tokyo : "Cette équipe est incroyable", réagit Emmanuel Macron après la victoire en judo

Florent Manaudou s'est qualifié cette nuit pour la finale du 50 mètres nage libre, avec le deuxième temps des demi-finales (21 sec 53) et en faisant nettement tomber ses propres chronos de l'année. Il améliore de douze centièmes sa meilleure marque de l'année réalisée la veille en série, détrônant même ses 21 sec 56 de janvier 2020, une référence dont il ne parvenait plus à se rapprocher depuis le confinement. La finale aura lieu dimanche, à 3h30, heure française.

Le Français a également raté son deuxième passage (exercice libre). Il s'est excentré sur sa deuxième touche et a chuté dans les matelas de sécurité. Une prestation sanctionnée par un 6,490. Avec un total de 21,080, il a logiquement pris la 16e et dernière place de ces qualifications.

Le champion olympique 2016 avait chuté dans un virage lors de la dernière course des demi-finales et avait été percuté par d'autres concurrents. Il avait été évacué vers l'hôpital.

Teddy Riner remporte son combat face à Aaron Wolf au "golden score". L'équipe de France mène 3-1 et n'est plus qu'à une victoire du sacre olympique.

"C'est une grosse fierté, on va rester unis pour cette histoire", déclare Teddy Riner au micro de France 2 après le sacre olympique des Bleus du judo. "On a gagné contre le Japon, qui l'aurait cru ?"

Il ne reste plus qu'un relais dans cette finale. Les sabreuses françaises sont menées de six points par la Russie olympique, désormais à cinq longueurs de la médaille d'or.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.