EN DIRECT - JO de Tokyo : "Il n'y a aucun regret. Il y a cette médaille, c'est ce que je retiens", affirme Riner

NATATION : MANAUDOU A "ENVIE DE PRENDRE DU PLAISIR"





"J'ai franchement envie de lâcher prise à ces Jeux et de nager pour nager, de prendre du plaisir, d'avoir le sourire avant les courses, c'est pas tous les jours qu'on fait les Jeux donc si ça commence à être douloureux de les faire ça ne vaut pas le coup", a déclaré Florent Manaudou, après sa qualification en demi-finales du 50m nage libre. "Je n'ai pas envie de viser quoi que ce soit parce que ça me met trop de pression et c'est en lâchant prise je pense que je ferai une meilleure course. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur cet événement, c'est les Jeux où je me régale le plus, même si pour le moment c'est ceux où j'ai les moins bons résultats (rires)."