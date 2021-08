EN DIRECT - JO de Tokyo : 34 médaillés olympiques attendus au Trocadéro pour communier avec le public

"Le CIO et Tokyo-2020 ont parlé hier soir directement avec elle", a déclaré le directeur de la communication du CIO, Mark Adams. "Elle nous a assuré qu'elle se sentait en sécurité. Elle a passé la nuit dans un hôtel de l'aéroport" de Tokyo-Haneda et le CIO devait de nouveau s'entretenir avec elle aujourd'hui afin de connaître ses intentions et la "soutenir", a-t-il ajouté.

Le 22e médaille française est en or ! Jean Quiquampoix termine en tête du 25 m tir rapide et monte sur la plus haute marche du podium ! Il apporte le sixième sacre olympique de ces Jeux pour la France.

Les Bleues sont troisièmes des qualifications au provisoire, derrière l'Allemagne (4'07"307, nouveau record du monde, détenu auparavant par la Grande-Bretagne en 4'10"236) et l'Italie (4'11"666). Les États-Unis et la Grande-Bretagne doivent encore passer.

"De la tristesse et de la déception. J'ai bossé dur et ça n'a pas payé", a déclaré le gymnaste Samir Aït Saïd, ému aux larmes, au micro de France 2, après sa 4e place aux anneaux. "Il y a trois jours de ça, j'ai entendu un clac dans mon biceps. J'ai lâché les anneaux directs. Je devais faire forfait, je n'arrivais pas à monter sur les anneaux. Il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose. Il était hors de question que je fasse forfait. Si ça devait péter, ça devait péter là-haut. Il n'y a aucune excuse. Quatrième, ça ne me va pas. Croyez-moi qu'à Paris, ça ne va pas être pareil."

"Le CIO et Tokyo-2020 ont parlé hier (dimanche) soir directement avec l'athlète bélarusse Krystsina Tsimanouskaya", a déclaré lundi le directeur de la communication du CIO Mark Adams. "Elle nous a assuré qu'elle se sentait en sécurité. Elle a passé la nuit dans un hôtel de l'aéroport" de Tokyo-Haneda et le CIO devait de nouveau s'entretenir avec elle lundi afin de connaître ses intentions et la "soutenir", a-t-il ajouté.

Karim Laghouag a heurté un obstacle sur un triple. Il a écopé d'une pénalité de 4 points. L'écart entre la France et l'Australie reste toutefois le même, après le passage des deuxièmes cavaliers. Attention toutefois à la Nouvelle-Zélande, qui se rapproche du bronze avant le passage de Christopher Six.

"Pour le moment, le plan est que, probablement, elle ira en Pologne", a expliqué Arseni Zdanevitch, contacté par téléphone par l'AFP. Il a par ailleurs indiqué avoir rejoint l'Ukraine à cause du conflit entre son épouse et les autorités bélarusses. "Je pense que (au Bélarus), on ne serait pas en sécurité".

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.