EN DIRECT - JO de Tokyo : la judokate Clarisse Agbégnénou championne olympique

VTT : PAS DE MÉDAILLE POUR LECOMTE ET "PFP"





On leur promettait au moins d'une place sur le podium. Loana Lecomte, invaincue cette saison, et Pauline Ferrand-Prévot, double champion du monde, ont totalement raté leur course, terminant 6e et 10e. La Suissesse Jolanda Neff remporte l'or olympique devant ses deux compatriotes, Sina Frei et Linda Indergand, pour un triplé historique.