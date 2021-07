EN DIRECT - JO de Tokyo : les fleurettistes françaises en finale et assurées d'une médaille

La Croatie a été sacrée championne olympique d'aviron, dans la catégorie deux sans barreur messieurs avec le duo composé de Martin Sinkovic et Valent Sinkovic , jeudi, aux Jeux Olympiques de Tokyo. La médaille d'argent est revenue à Roumanie et celle de bronze au Danemark.

Les Néo-Zélandaises Grace Prendergast et Kerri Gowlernt ont été sacrées championnes olympiques d'aviron dans la catégorie deux sans barreur dames, jeudi, aux Jeux de Tokyo. Les Russes ont gagné la médaille d'argent et les Canadiennes celle de bronze.

Leur médaille s'ajoute à celle en or de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, gagnée mercredi 28 juillet en deux de couple.

- Les trois riders français du BMX course se sont qualifiés pour les demi-finales, programmées vendredi, au parc des sports urbains d'Ariake. Sylvain André et Joris Daudet ont remporté tous les deux les trois courses de leur série. Romain Mahieu, moins souverain, a aussi passé sans encombre cette première journée.

- Yohann Ndoye Brouard, repêché de dernière minute après un forfait à l'issue des séries la veille, a été éliminé en demi-finale du 200m dos. Le nageur n'est pas passé loin de l'exploit, avec la 5e place de sa demie en 1'56"83, et le neuvième temps final des demi-finales, ce qui fait de lui le premier non qualifié.

Au lendemain du titre olympique des rameurs Hugo Boucheron et Matthieu Androdias à Tokyo, la France a décroché une nouvelle médaille en aviron. Laura Tarantola et Claire Bové ont glané l'argent en deux de couple poids légers.

Absente du concours général, prévu ce jeudi, la gymnastique Simone Biles a tenu à remercier celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien. "L'amour et le soutien débordants que j'ai reçus m'ont fait réaliser que je suis plus que mes succès et ma gymnastique, ce que je n'avais jamais vraiment cru auparavant", a réagi sur Twitter l'Américaine de 24 ans, en lutte avec ses "démons".

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.