EN DIRECT - JO de Tokyo : les Bleus du volley en demi-finale après l'exploit contre la Pologne

Wilhem Belocian s'est blessé au cours de sa série du 110m haies. Le hurdleur tricolore n'a même pas pu finir sa course. Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde passeront respectivement à 12h34 et 12h42.

Après la vitesse et le bloc, les frères Mickaël et Bassa Mawem sont respectivement 1er et 3e. Ils doivent encore passer par l'épreuve de difficulté, à partir de 14h10. Seuls les huit premiers (sur 20 grimpeurs) disputeront la finale jeudi.

La Polonaise Anita Wlodarczyk réussit un jet de marteau à 77m44. Elle domine plus que jamais ce concours. Ça sent bon le podium.

Le Suédois Armand Duplantis tape fort dans le concours à la perche. Il passe une barre à 5m92 et prend la tête. Renaud Lavillenie n'a plus qu'un essai pour tenter de l'égaler.

Grâce à un parcours sans faute ni dépassement de temps, Delmotte et Urvoso ont terminé parmi les 25 couples ayant fini le parcours qualificatif avec zéro point. Les 30 premiers des qualifications participeront mercredi (12h en France) à la finale. Le classement et les points obtenus à l'issue du parcours qualificatif n'ont pas d'influence sur la finale, où les compteurs seront remis à zéro.

Mickael et Bassa Mawem se sont qualifiés mardi pour la finale de l'escalade des JO de Tokyo, un sport qui fait son apparition aux Jeux dans un format favorable aux plus polyvalents. Les deux frères ont respectivement pris la première et la septième place des qualifications, se glissant parmi les huit derniers prétendants au premier titre olympique d'escalade, qui sera attribué jeudi.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.