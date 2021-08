EN DIRECT - JO de Tokyo : les basketteurs américains éliminent l'Espagne et vont en demi-finale

JUDO : RINER ET AGBÉGNÉNOU EN PISTE POUR 2024 ?





Les judokas Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner, têtes d'affiche du judo français et doubles médaillés à Tokyo, ont laissé entendre qu'ils pourraient participer aux Jeux de 2024 à Paris, lundi au Trocadéro. "J'espère qu'on va continuer comme ça longtemps, on a une médaille d'or à aller chercher à Paris", a déclaré, émue, aux autres membres de l'équipe, la judokate française la plus titrée de l'histoire.





"Je n'arrête pas encore", s'est exclamé Teddy Riner devant une foule réunie dans la fan-zone installée sur la célèbre place du XVIe arrondissement pour célébrer les nombreuses médailles glanées par la délégation française de judo. "On s'est trop battu pour aller chercher cette candidature Paris2024. On a les Jeux et je compte bien en profiter et vivre ces Jeux pleinement et faire tout mon possible pour être présent", a ajouté le quintuple médaillé olympique, qui aura 35 ans en 2024.