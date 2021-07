EN DIRECT - JO de Tokyo : une journée argentée pour la France

Durant le contre-la-montre de mercredi, il a fait une comparaison à caractère raciste alors qu'il encourageait bruyamment son coureur Nikias Arndt, qui s'apprêtait à rattraper deux concurrents partis avant lui, l'Érythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l'Algérien Azzedine Lagab. À l'issue de la course, Patrick Moster a présenté ses excuses : "Je suis vraiment désolé, la moindre des choses est de présenter mes excuses. (...) Cela n'aurait pas dû se passer", a-t-il déclaré.

L'équipe de France féminine de rugby à 7 n'a pas fait de sentiments face au Brésil (40-5). Les Bleues se sont imposées grâce à six essais, dont deux de Lina Guerin et Anne-Cécile Ciofani.

Place à la finale du fleuret féminin par équipes. Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier affrontent la Russie concourant sous bannière neutre. La première équipe à 45 touches l'emporte. On est parti pour neuf relais.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.