EN DIRECT - JO de Tokyo : les Français qualifiés pour les demi-finales en battant l'Italie

400M HAIES : "MÊME LES 9"58 DE BOLT NE PEUVENT RIVALISER"





"Ça a été la plus grande course de l'histoire des Jeux olympiques", a estimé l'Américain Rai Benjamin, 2e de l'incroyable finale du 400m haies mardi, derrière le Norvégien Karsten Warholm, auteur d'un nouveau record du monde. "Je vais mettre du temps à tout digérer. Mais je suis très heureux d'avoir fait partie de l'histoire ainsi", a-t-il confié après la course, très ému en zone mixte.





"Je pense que même les 9"5 de Bolt (9"58 réalisés en fait aux Mondiaux en 2009, ndlr) ne peuvent rivaliser. On a trois gars plus rapides que l'ancien record du monde", a-t-il ajouté. En 45"94, Warholm a explosé son propre record du monde établi en juillet (46"70). Rai Benjamin (46"17) et le Brésilien Alison dos Santos (46"70) ont tous les deux aussi surpassé ce chrono mardi.





"Si quelqu'un m'avait dit que je réussirais 46 sec 1 en finale et que je perdrais quand même la course, je pense que je l'aurais frappé et jeté hors de ma chambre", a plaisanté Rai Benjamin. "Warholm est incroyable. Je ne dois pas être trop déçu. Bien sûr qu'en tant que compétiteur ça fait très mal, mais c'est tout simplement la nature du sport."