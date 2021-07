EN DIRECT - JO de Tokyo : la Guinée revient sur sa décision et participera aux Jeux

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct consacré aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Des JO décalés d'un an en raison de la pandémie et qui se tiendront sans public, le Japon ayant décidé de durcir ses mesures anti-Covid.

"À partir du moment où quelqu'un est préservé, c'est qu'il y a un doute et qu'on fait attention. On verra", a-t-il indiqué. "Ce sont des petites tensions musculaires, rien de bien de méchant", a-t-il assuré à propos de son capitaine de 39 ans, trois jours avant le premier rendez-vous des handballeurs français aux JO.

Le responsable de la cérémonie d'ouverture des Jeux Kentaro Kobayashi a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holocauste remontant à plus de 20 ans, ont annoncé jeudi 22 juillet les organisateurs. "Nous avons appris que lors d'une performance artistique passée", Kobayashi "avait usé d'un langage moqueur au sujet d'un fait historique tragique", a déclaré à la presse la présidente de Tokyo 2020 Seiko Hashimoto. "Le comité organisateur a décidé de démettre M. Kobayashi de ses fonctions", a-t-elle ajouté.

Forte d'une délégation de 378 athlètes, la France a l'objectif de récolter une quarantaine de médailles aux Jeux d'été de Tokyo, qui débutent vendredi 23 juillet. LCI vous propose de découvrir (de manière non exhaustive) les plus belles chances de titres françaises.

"Le score reflète bien la différence de niveau", a reconnu Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France olympique, après la défaite en ouverture contre le Mexique (4-1), jeudi 22 juillet. "On doit faire beaucoup mieux, on n'a pas bien récupéré le ballon, on n'a pas su se mettre dans le sens de la route, ni trouver les attaquants. La première chose, c'est que maintenant il va falloir digérer cette déception. On n'a que deux jours, il n'y a pas de temps à perdre."

La gymnaste américaine Simone Biles est la première sportive à avoir son émoji sur Twitter, a annoncé jeudi 22 juillet le réseau social. L'émoji représente une chèvre portant un justaucorps, une médaille d'or autour du cou, une référence au titre de meilleure gymnaste de l'histoire (Greatest of all time, GOAT, mot qui signifie chèvre en anglais), qu'elle revendique volontiers.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.